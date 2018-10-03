إطلاق قطار الحرمين السريع بين مكة والمدينة مرورا بجدة والمدينة الاقتصادية

الرياض(صدى):

وافقت هيئة النقل العام على خطة تشغيل قطار الحرمين السريع التي تقدم بها التحالف الإسباني المشغل لمشروع قطار الحرمين ” تحالف الشعلة ” التي تتضمن نقل المسافرين ابتداء من الخميس 2 صفر 1440هـ الموافق 11 أكتوبر 2018م، وفق جدول الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، أوضح معالي رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن انطلاق التشغيل الرسمي جاء بعد تقديم التحالف الإسباني المشغل للمشروع “ تحالف الشعلة ” متطلبات خطة التشغيل، حيث يبدأ التشغيل من يوم الخميس 11 أكتوبر 2018م بواقع أربعة أيام في الأسبوع وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وسيزداد عدد الرحلات اليومية بشكل تدريجي ليشمل جميع أيام الاسبوع، كما أن زمن الرحلات سيتناقص تدريجيا ليصل إلى ساعتين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة للرحلات المباشرة، وساعتين و20 دقيقة بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة في الرحلات التي يتخللها توقف في محطة جدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وبين أن تدشين قطار الحرمين حظي بلحظة تاريخية واكبت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- لحفل التدشين الذي أقيم بمحطة جدة يوم الثلاثاء 15 محرم 1440هـ الموافق 25 سبتمبر 2018م، وبعدها انتقل – حفظه الله – إلى المدينة المنورة مستقلا قطار الحرمين حيث كان على رأس مستقبلي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

ورفع معالي الدكتور رميح الرميح الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مؤكدًا دور الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة وإسهام هذا الدعم مباشرة في إطلاق مشروع قطار الحرمين الذي يعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، عادًا إياه هدية القيادة الحكيمة لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم.

كما تقدم بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، واللذان لعبا دورًا محوريا في جوانب الدعم وتذليل العديد من الصعوبات التي مرت بها مراحل التنفيذ، كما تقدم بالشكر إلى معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، وأصحاب المعالي الوزراء من مختلف الأجهزة الحكومية الشريكة في إنجاح سير العمل بالمشروع، ومختلف الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت في انجاز هذا المشروع الوطني العملاق، وكل من عمل في المشروع منذ انطلاقته وحتى لحظة تدشينه.

من جانبه، أوضح مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا، أن إدارة قطار الحرمين أتاحت الحجز إلكترونيا عبر موقع مبيعات تذاكر قطار الحرمين السريع على الرابط هنا، موضحًا أن هناك رقمًا مخصصًا لخدمة العملاء هو: 920004433 ويتيح لكافة المسافرين فرصة الاستفسار عن مواعيد الرحلات وأسعار التذاكر للرحلات التي تنطلق ابتداء من الخميس 11 أكتوبر 2018م، كما يُتاح الحجز وإصدار التذاكر عبر المحطات بمكة والمدينة وجدة والمدينة الاقتصادية.