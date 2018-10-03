والدة سعد لمجرد تقاضي إحدى البرامج لسخريته من ابنها

مليكة فؤاد(صدى):

قامت إحدى البرامج التلفزيونية بتصوير فيديو ساخر عن الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث مثلت محاكمته بطريقة هزلية.

وعلى إثر ذلك، قامت نزهة الركراكي، والدة سعد لمجرد، برفع دعوى ضد صاحب القناة ومقدم البرنامج؛ للسخرية من ابنها.

وعلى صعيد آخر أعرب والدي ” لمجرد ” عن استيائهما من بطء إجراءات محاكمته، وذلك وفقًا لما قالته الإعلامية المغربية سناء عكرود على حسابها على ” إنستجرام ” .

يُذكر أن ” لمجرد ” سيبقى موقوفًا على ذمة التحقيق وإنه خضع لفحوصات الحمض النووي؛ ليبنى على الأمر مقتضاه.