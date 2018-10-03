بالصورة.. أول تعليق لمحمد الترك بعد تلقيه العلاج

أماني الغامدي(صدى):

حازت صورة جديدة للمنتج البحريني محمد الترك، زوج الفنانة دنيا بطمة، أثناء تلقيه العلاج إعجاب أكثر من 18 ألف من متابعيه على إنستجرام في محاولة منه لطمأنة جمهوره إلا أنه عاد وأغلق خاصية التعليق عليها .

وأكد الترك في تعليقه على الصوره شكره لكل من وقف بجانبه في معاناته واعدً جمهوره بالعوده إليه قريباً وبشكل أقوى من السابق .

ويذكر أن الفنانة دنيا بطمة نشرت في وقت لاحق مجموعة من الصور لزوجها أثناء وجوده في المستشفى حيث تلقى الجرعات الأولى من علاج السرطان وسط إتهامات لها بعدم رعايتها زوجها أثناء مرضه .

كما أن أثارت الجدل قبل ذلك بنشرها صورة لقبر الفنانة المغربية الراحلة وئام الدحماني على حسابها على التطبيق نفسه وعلقت: ” اللهم ارحمها وارحم كل أمة سيدنا محمد صَلى الله عليه وسلم ” .