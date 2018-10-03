بالفيديو.. شاب ينفذ مقلبا مرعبا بحبيبته ليعرض عليها الزواج

مانيلا(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب يتظاهر بالموت عقب إجرائه حادث بدراجته النارية؛ ليجري مقلبًا في حبيبته طلبًا للزواج منها في جنوب كوتاباتو في الفلبين.

وساعدت شرطة المرور الشاب لتنفيذ مخطّطه، بعد أن توقّفت سيارة مرور أمامه أثناء التظاهر بالموت والدراجة إلى جانبه، بينما اصطحبت شرطية حبيبته نحو موقع الحادث.

وتفاجأت حبيبته به مستلقيًا على الأرض، فيما لم يلبث أن دبّت فيه الحياة واعتدل في جلسته ليفاجئها بإخراج خاتم الزواج، لتبدأ بعدها في البكاء؛ بينما أثار المقطع الجدل بين الموافقة على فعله ورفضه.