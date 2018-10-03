منح جماهير الهلال 70% من مدرجات السوبر السعودي المصري

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية، أن اللجنة المنظمة لبطولة السوبر السعودي المصري، تنوي منح جماهير الهلال، 70% من سعة مدرجات ستاد جامعة الملك سعود، خلال مواجهة الزمالك المصري.

وأوضحت أن بيع التذاكر للجماهير الهلالية، سيتم فقط إلكترونيًا، مقابل تواجد تذاكر مدرج الزمالك، عبر نقاط البيع في ملعب الملز، كما أن أسعار تذاكر الدرجة الموحدة، بقيمة 10 ريالات، فيما سيكون سعر المنصة، 500 ريال للأفراد، و300 ريال للعائلات.

ومن الجدير بالذكر، أنه يستضيف الهلال، نظيره الزمالك، السبت المقبل، في مباراة السوبر السعودي المصري، بالرياض.