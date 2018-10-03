بالفيديو.. الكشف عن تويوتا كورولا 2019 واجن وهاتشباك في باريس

باريس(صدى):

بعد قرار تويوتا التوقف عن إنتاج طراز أوريس، قررت الصانعة اليابانية إعادة إحياء اسم كورولا في القارة الأوروبية بنسخة هاتشباك ذات خمسة أبواب وأخرى واجن، حيث قامت بالكشف عنهما في معرض باريس للسيارات 2018.

يدشن خط كورولا الجديد أيضاً استراتيجية تويوتا الهجينة المزدوجة، حيث تأتي كل من الهاتشباك والواجن مع خيارين للمحركات الهجينة، بالإضافة إلى محرك تيربو بنزين تقليدي سعة 1.2 لتر بقوة 114 حصان قياسياً.

أما عن المحركات الهجينة والقادرة على شحن نفسها، فهي تبدأ مع محرك سعة 1.8 لتر، وآخر سعة 2 لتر، حيث يركز الأول على زيادة كفاءة استهلاك الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع نسبة قيادة يومية بالطاقة الكهربائية حصراً تبلغ 50%.

يوفر المحرك ذو سعة 1.8 لتر قوة تبلغ 120 حصان و142 نيوتن.متر من عزم الدوران، مع مولد كهربائي بقوة 71 حصان و163 نيوتن.متر من عزم الدوران الإضافي، أما عن المحرك الهجين سعة 2 لتر فهو بقوة 177 حصان و192 نيوتن.متر من عزم الدوران مع محرك كهربائي مصنوع من النيكل، ليقدم الأخير أداء رياضي أكثر بفضل وجود متحكم في ناقل الحركة بعجلة القيادة، لأجل تجربة قيادة أكثر حماساً.

تستند كلا النسختين على منصة TNGA GA-C، والتي يُقال أنها توفر تجربة قيادة ممتعة أكثر بفضل مركز الجاذبية المنخفض أكثر بقدر 10 ملم مع نظام تعليق خلفي قياسي متعدد الروابط، وهيكل أكثر قوة بنسبة 60%، وهو ما يؤدي إجمالاً لتوفير تحكم وثبات أفضل دون التأثير على جودة الركوب والراحة.

هذا وفيما يتعلق بالعملية، نجد أن نسخة كورولا تورينج سبورتس تأتي بهيكل أطول بمقدار 58 ملم من طراز أوريس السابق، كما أن قاعدة العجلات أطول بقدر 100 ملم لتكون إجمالاً بطول 2,700 ملم، وهو ما يساعد على توفير أكبر مساحة أقدام لركاب الصف الخلفي بهذه الفئة، مع مساحة أمتعة تبلغ 598 لتر، دون طي أي من المقاعد.