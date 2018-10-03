كلاكيت ثانى مرة .. ” الكاتب ” يفشل في الهرب من قبضة السلطات الفرنسية

باريس(صدى):

أعلنت السلطات الفرنسية التمكن من توقيف رضوان فايد أحد أكثر المطلوبين لقوى الأمن الفرنسية في مدينة ” كروي ” الواقعة في إقليم ” واز” بعد أن تواطأ مع جماعة مسلحة استخدمت طائرة مروحية ليتم القبض عليه والعثور على المروحية على بعد 60 كلم من مكان السجن.

ونشر جيرار كولومب وزير الداخلية المستقيل اليوم الأربعاء تغريدة في حسابه على تويتر قال فيها إنه تم توقيف فايد، شاكرا الشرطة الفرنسية لكن دون تقديم تفاصيل إضافية حول العملية.

وتعد هذه الواقعة ثانى محاولة لهروب رضوان ، بعد فرار أول قبل خمس سنوات، حيث احتجز أربعة حراس كرهائن واستخدم متفجرات للخروج من السجن ، قبل أن يتم القبض عليه مجددا.

يذكر أن رضوان فايد يمضي عقوبة السجن 25 عاما لإدانته بتنفيذ عملية سطو مسلح أسفرت عن مقتل شرطية، في 2010.

ويعرف رضوان فايد بلقبه الشهير والغريب لمجرم مثله وهو “الكاتب”، لإصداره في 2010 كتابا عن تناوله حياته في عالم اللصوصية والإجرام.