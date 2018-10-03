توافد الطلبة السعوديين على الملحقية لإنهاء إجراءات تسجيلهم بالجامعات المصرية

رحاب فتحي(صدى):

تستقبل الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة الطلبة السعوديين المقبولين بالجامعات المصرية وذلك لإنهاء إجراءات تسجليهم بالتعاون مع الإدارة العامة لقبول ومنح الطلبة الوافدين بجمهورية مصر العربية واستلام الخطابات اللازمة لاعتماد تسجيلهم بالجامعات المصرية .

وقد نوه الملحق الثقافي بالإنابة الأستاذ/ عبد الله بن عبد العزيز الحمد بأن الملحقية حرصت على إنهاء إجراءات تسجيل الطلبة بالجامعات المصرية من خلال توفير كافة السُبل والامكانيات من ” حواسب وطابعات وماسحات ضوئية ” وتخصيص أماكن لاستقبالهم وتكليف عدداً من الموظفين المختصين بإتمام وإنهاء معاملاتهم لضمان إجراءات تسجيلهم ولبدء دراستهم في الجامعات التي تم قبولهم فيها بكل يسر وسهولة ،وتم تزويد الطلبة بكتيب “الدليل الإرشادي للدارس السعودي في جمهورية مصر العربية ودول الإشراف ” الذي يحتوي على اللوائح والأنظمة التي تهم الطلبة السعوديين الدارسين والمستجدين في جمهورية مصر العربية ، كما يحتوى الدليل على معلومات خاصة ببلد الدراسة وإجراءات الوصول وطرق المعيشة والتواصل ، بالإضافة إلى المعلومات التي تساعد الطلبة السعوديين على المضي قدمًا في مسيرتهم الدراسية .

فيما أشاد الطلبة السعوديين المستجدين بما تقوم به الملحقية في سرعة إنجاز الإجراءات بقبولهم بالجامعات المصرية والتجاوب مع جميع الاستفسارات التي قد تواجههم وتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها ، مؤكدين أن الملحقية لم تدخر جهدا من أجل إنجاز كافة الإجراءات المطلوبة المعنية بالالتحاق بالجامعات المصرية .

وبهذه المناسبة ترحب الملحقية الثقافية بجميع الطلبة السعوديين الدارسين والمستجدين الذين تم قبولهم للعام الجامعي 2018-2019 ، وتهيب بجميع الطلبة متابعة موقعها الالكتروني ( هنا ) ومتمنية لهم كل التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية والعلمية .