سفير المملكة لدى الأردن يستقبل الوفد المشارك في الاجتماع العشرون للتصدي للإرهاب

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرميين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود في مكتبه اليوم، الوفد المشارك من المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع العشرون للجنة الدائمة لمتابعة دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب.

وجاءت الحلقة النقاشية البحثية السادسة لدور الاعلام في التصدي لظاهرة الارهاب في عمان باستضافة من قبل الهيئة العربية للبث الفضائي بدعم من الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة رسمية واسعة من الدول العربية الى جانب خبراء ومعنيين بهذا المجال.

وترأس الوفد السعودي الدكتور تركي العمري مدير إدارة الدراسات والبرامج الإعلامية بوزارة الاعلام والمسؤول عن ملف الجامعة العربية، والأستاذة لمى الجهني من إدارة الدراسات والبرامج الإعلامية.