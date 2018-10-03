مقتل 15 مسلحا في مداهمة أمنية بمصر

القاهرة(صدى):

قتلت قوات الأمن المصري ١٥ مسلحًا في تبادل لإطلاق النار بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم، بأن القوات داهمت إحدى المزارع بالعريش التي كانت تأوي عددًا من العناصر المسلحة، مشيرةً إلى أن تلك العناصر قامت بإطلاق النيران تجاه القوات التي بادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل ١٥ عنصرًا، مضيفاً أنه تم العثور بحوزتهم 5 قطع سلاح آلي، و4 بنادق خرطوش، و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.