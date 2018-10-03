امرأة تغير ملامح عشيقها ليحل محل زوجها الذي قتلته

نيودلهي(صدى):

أقدمت امرأة هندية، على قتل زوجها والتخلص من جثته، كما خططت لحالة اعتداء على العشيق باستخدام مادة كاوية أصابته بحروق في الوجه وغيرت ملامحه، وعندما أُدخل إلى المستشفى، تم تسجيله باسم الزوج القتيل ليحل محله.

وشك شقيق الزوج في الأمر، عقب زيارته بالمستشفى وأبلغ الشرطة، والتي قامت بالتحقيق وفحصت بصمات أصابع العشيق المتهم فوجدتها غير متطابقة مع بصمات الزوج؛ فيما تمكنت الشرطة من توقيف الزوجة ووجهت لها وعشيقها تهمة قتل الزوج.

وفي السياق نفسه، سيتم إلقاء القبض على العشيق بعد أن ينتهي من العلاج ويغادر المستشفى، فيما لم يعثر على جثة الزوج القتيل حتى الآن، كما اعترفت المرأة بأنها وعشيقها قتلا زوجها.

ومن الجدير بالذكر، أن العشيق دخل المستشفى ليلة 28 نوفمبر، وأخبرت المرأة أهل زوجها بتعرض ابنهم لهجوم بالحمض؛ حيث صدق الوالدان أن الشاب الذي يتلقى العلاج في المستشفى هو ابنهما، ودفعا ما قيمته نحو 8 آلاف دولار للمستشفى.