4 مليار دولار لبناء جسر الملك حمد والتنفيذ في 2020

المنامة(صدى):

أعلنت حكومة البحرين عن بدأ تنفيذ جسر الملك حمد والذي سيربط بين البحرين والمملكة بعد عامين من الآن وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات دولار .

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ورئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ،أنه يتابع عن كثب تقدم سير الأعمال التحضيرية والفنية لمشروع الجسر موجهاً بتسهيل الإجراءات والموافقات لحجز المسار الداخلي المستقبلي لجسر الملك حمد.

جدير بالذكر أن جسر الملك حمد الذي سيربط بين المملكة والبحرين تم الإعلان عنه قبل عامين سينفذ بتمويل من القطاع الخاص، ويتكون من 4 مسارات للسيارات ومسارين للسكة الحديدية، بطول 75 كم ويسير بخط مواز مع جسر الملك فهد، و المناقصات الخاصة بالمشروع ستكون جاهزة في عام 2020.