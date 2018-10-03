بالفيديو.. سائق يلقن راكب درسا قاسيا لإلقائه زجاجة فارغة على الأرض

موسكو(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو رد فعل سائق أجرة تجاه ركاب قام بإلقاء زجاجة فارغة من السيارة على طريق بمدينة ” سان بطرسبرج ” الروسية.

حيث ظهر السائق بالمقطع وهو يخرج من السيارة ويلتقط الزجاجة التي تم إلقاها على الأرض، ثم توجه بعد ذلك إلى الراكب وألقى به خارج السيارة.

والتقط الفيديو شخص شخص كان يقود سيارته خلفهما، وكتب على الفيديو قائلاً ” لقد أراد السائق تلقين الراكب درسًا، هذه هي العدالة ” .