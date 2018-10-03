بالفيديو.. سائق يلقن راكب درسا قاسيا لإلقائه زجاجة فارغة على الأرض
رصدت إحدى مقاطع الفيديو رد فعل سائق أجرة تجاه ركاب قام بإلقاء زجاجة فارغة من السيارة على طريق بمدينة ” سان بطرسبرج ” الروسية.
حيث ظهر السائق بالمقطع وهو يخرج من السيارة ويلتقط الزجاجة التي تم إلقاها على الأرض، ثم توجه بعد ذلك إلى الراكب وألقى به خارج السيارة.
والتقط الفيديو شخص شخص كان يقود سيارته خلفهما، وكتب على الفيديو قائلاً ” لقد أراد السائق تلقين الراكب درسًا، هذه هي العدالة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55226 ] نشر منذ 58 دقيقة
تصرف ممتاز ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 936 ] نشر منذ 50 دقيقة
يستاهل”
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 34 دقيقة
هههههههههههه
متى نرى هذا عندنا بدال ما الواحد ينزل القزاز ويتفل..وقد تروح التفلة فوق السيارة اللي جنبه.قسم بالله اني اشوف ناس كبيرة فيهم كلمة ناس هم حيوانات..اكرمكم. الله ..
ياناس خلو تصرفكم حسن تأدبوا.شوية حياء من الله ومن خلقه..يامعشر التفالين..