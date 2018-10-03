بالفيديو.. مقيمان يسرقان محلا تجاريا وشرطة جدة تلقي القبض عليهما

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على مقيمين من جنسية عربية قاما بسرقة محل تجاري، قُدرت مسروقاته بأكثر من 8 آلاف ريال.

حيث رصدت إحدى كاميرات المراقبة عملية السرقة بأحد المحال التجارية داخل أحد الأحياء بجدة؛ وظهرا بالفيديو وهما يقومان بفرز باب محل تجاري ودخل أحدهما المحل.

وقام بسرقة ما بداخل كاونتر المحاسبة من أموال تقدر بأربعة آلاف وبطاقات شحن تقدر قيمتها بـ 4 آلاف ريال وجهاز جوال وفرا هاربين من الموقع.

وعن ذلك، أبانت مصادر أن شرطة جدة نجحت في ضبط الجناة من خلال الاستدلالات الأولية التي ظهرت بكاميرا المراقبة, وتم تحديد هوية الجناة ومعرفة مقر إقامتهما وتم القبض عليهما، واعترفا بعملية السرقة وبعدد من السرقات مماثلة، وتم إكمال اللازم تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.