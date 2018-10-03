” القصبي ” يعلق على توقيع رئيس جمعية الثقافة والفنون شراكة مع السجون
علّق الفنان ناصر القصبي، على توقيع رئيس جمعية الثقافة والفنون، عمر السيف، شراكات مع جهات ذات قيمة مثل المديرية العامة للسجون في تقديم دورات لجميع المساجين.
وأوضح ” القصبي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” أول ماقال رئيس جمعيه الثقافه والفنون: وقعنا شراكات مع جهات ذات قيمه مثل المديرية العامة للسجون في تقديم دورات لجميع المساجين في المملكة وهذا هو دورنا. ”
وتابع: ” هذا هو دوركم؟ أحب أذكر الدكتور عمر السيف بأنه رئيس جمعية الثقافة والفنون وليس جمعية الثقافة و السجون ” ، مضيفًا: ” خبر عظيم جمعية الثقافة والفنون تُعلن إطلاق معهد الثقافة والفنون للتدريب. ”
وأضاف: ” ليكون حاضنة للتدريب والتطوير في الفنون الثقافية والمسرحية والسينمائية يختص بالرسم والموسيقى والتصوير والتمثيل والنحت ” ، متابعًا: ” وأن جاء متأخرًا يظل عظيمًا ولكن عكر صفو هذا الإنجاز تعليق رئيس الجمعية الدكتور عمر السيف. “
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