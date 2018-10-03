” القصبي ” يعلق على توقيع رئيس جمعية الثقافة والفنون شراكة مع السجون

أماني الغامدي(صدى):

علّق الفنان ناصر القصبي، على توقيع رئيس جمعية الثقافة والفنون، عمر السيف، شراكات مع جهات ذات قيمة مثل المديرية العامة للسجون في تقديم دورات لجميع المساجين.

وأوضح ” القصبي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” أول ماقال رئيس جمعيه الثقافه والفنون: وقعنا شراكات مع جهات ذات قيمه مثل المديرية العامة للسجون في تقديم دورات لجميع المساجين في المملكة وهذا هو دورنا. ”

وتابع: ” هذا هو دوركم؟ أحب أذكر الدكتور عمر السيف بأنه رئيس جمعية الثقافة والفنون وليس جمعية الثقافة و السجون ” ، مضيفًا: ” خبر عظيم جمعية الثقافة والفنون تُعلن إطلاق معهد الثقافة والفنون للتدريب. ”

وأضاف: ” ليكون حاضنة للتدريب والتطوير في الفنون الثقافية والمسرحية والسينمائية يختص بالرسم والموسيقى والتصوير والتمثيل والنحت ” ، متابعًا: ” وأن جاء متأخرًا يظل عظيمًا ولكن عكر صفو هذا الإنجاز تعليق رئيس الجمعية الدكتور عمر السيف. “