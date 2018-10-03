وزير الحرس الوطني يستقبل سفير جيبوتي لدى المملكة بمكتبه

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة اليوم الأربعاء 23/1/1440هـ ، عميد السلك الدبلوماسي وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .

حضر الاستقبال معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري .