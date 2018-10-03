  • الأربعاء 3

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. وزير الحرس الوطني يستقبل سفير جيبوتي لدى المملكة بمكتبه

وزير الحرس الوطني يستقبل سفير جيبوتي لدى المملكة بمكتبه

وزير الحرس الوطني يستقبل سفير جيبوتي لدى المملكة بمكتبه
سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة اليوم الأربعاء 23/1/1440هـ ، عميد السلك الدبلوماسي وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .

حضر الاستقبال معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *