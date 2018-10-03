بيجو تفاجيء باريس 2018 بنسخة 508 SW First Edition الأنيقة

باريس(صدى):

كشفت بيجو خلال فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات 2018 عن نسخة جديدة تنضم لعائلة سيارات 508 وهي نسخة 508 SW First Edition والتي تعتبر نسخة استيشن واجن تعتمد على موديلات 508 GT ، من أهم مزايا النسخة الجديدة من السيارة أنها تعتبر أعلى الاصدارات التي قدمت لهذه العائلة ولهذا يتوفر لها خيارات كثيرة مثل مصابيح LED بشكل كامل ونظام عرض المعلومات أمام السائق.

كما ترتكز السيارة على عجلات قياس 19 بوصة من الألومنيوم تأتي بتفصيلات لونية مزدوجة بالاضافة الي لمسات سوداء براقة في شبكة التهوية وفرش جلدي أسود أو أحمر داخلي ولمسات من الخشب وفرش جلدي لعجلة قيادة السيارة.

كما زودت مقصورة السيارة بسماعات توضع على الأذن تعمل بصورة لاسلكية مع شاشة تعمل باللمس 10 بوصة ترتبط بالنظام المعلوماتي واضافة فرش أرضي للسيارة ونظام رؤية ليلية وشحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظم مرورية مختلفة ومتنوعة. وستقدم السيارة للمبيعات بصورة مباشرة خلال فترة العرض في باريس .