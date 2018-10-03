استغاثة لوزارة العمل.. فصل 21 مهندس و42 موظف من شركة بجدة

نايف السالم(صدى):

طالب 63 موظف الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة العمل بضرورة التحقيق في عملية الفصل الجماعي التى تعرضوا لها فجأة وبالمخالفة لقانون العمل من ومحاسبة مَن يقف خلف ذلك الإجراء إحدى الشركات العاملة بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة الأمر الذى يهدد العمالة الوطنية بالمملكة ويهدر حقوقهم بالإضافة إلى عدم الإيفاء بإلتزاماتهم المالية تجاه أسرهم .

بدأت الواقعة بفصل محمد الشهري؛ الذي كان يعمل مديراً لإدارة التخطيط والتطوير بالشركة واستبدال أجنبي به براتب 30 ألف ريال حيث استدعاه مكتب العمل بجدة لتقديم المعلومات عن فصله، والنظر فيها.

وقال أحد المهندسين المفصولين بالشركة والذى كان من ضمن 21 مهندس تم فصلهم أنه تلقي قرار فصله بتاريخ 30-9-2018 بعد خدمة 4 سنوات بسبب المادة 77 من نظام العمل، وتم إبلاغنا أنه سيتم تصفية مستحقاتنا عن العمل بالشركة بعد شهر من الآن، وهو آخر يوم سيكون لنا في الشركة نفسها دون إعطائنا حقوقنا المالية مطالباً بضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية المواطنين .