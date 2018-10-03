السماح للمعتمرين بزيارة بقية المدن خارج مكة والمدينة بشرط واحد

نايف السالم(صدى):

تستعد الجهات المعنية في المملكة لاستقبال ملايين المعتمرين من خارج المملكة؛ وذلك اعتبارًا من اليوم، بعد السماح لهم بزيارة بقية المدن خارج مكة خلال مدة تأشيراتهم.

وعن ذلك، أبان عبدالفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، أن القادمين للعمرة مع بداية العام الهجري الجديد من أول المحرم وحتى نهاية شهر شوال، بإمكانهم زيارة أي منطقة بالمملكة ورؤية المواقع التراثية وليس مكة والمدينة فقط.

وأشار ” مشاط ” إلى أن ذلك سيتم بشرط واحد، وهو حصول المعتمر على برنامج سياحة مدرج ضمن برنامجه قبل القدوم إلى المملكة.

كما أكد أن أبواب العمرة مفتوحة أمام المسلمين من كل مكان وبأي أعداد على مدى 10 أشهر، مبينًا أن نقابة السيارات سوف توفر حافلات للرحلات خارج الحرمين للمعتمرين.

وكان وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة عبدالعزيز وزان، قد توقع استقبال المملكة أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون معتمر حتى شوال المقبل.