وجبات نباتية تساعد على الحصول على وزن مثالي

أماني الغامدي(صدى):

هناك بعض الوجبات النباتية تساعد على الحصول على وزن مثالي، وذلك بالإضافة إلى أطعمة تحتوي على جميع المغذيات التي يحتاجها الجسم.

ومن بين تلك الوجبات برجر الفول والبصل، والتي تحتوي كمية 100 جرام من الفول على 24 جرامًا من البروتين، لذا يمكنك إعداد وجبة غنية بالبروتينات تتألف من الفول والبصل وبعض البطاطا الحلوة والخضار الطازجة.

وبعد هرس الفول يتم قليه حتى ينضج ويضاف إليه البصل والبطاطا والخضروات الطازجة، كما أن هناك خلطة العدس والأرز؛ حيث تحتوي كمية 100 جرام من العدس على 9 جرام من البروتين، فإذا كنت تتبع خطة حمية نباتية، قد تكون هذه الوصفة مناسبة لك.

ويتم غلي العدس في الماء وأضف له مقدارًا مناسبًا من الثوم والفلفل والكركم والكمون، وتناوله مع الأرز المطبوخ، فيما هناك الكينوا وسلطة الفاصولياء السوداء، حيث تحتوي الفاصولياء السوداء على الألياف.

وتتميز بخلوها من الغلوتين، كما أنها لا تحتوي على نسبة سكريات كبيرة، الأمر الذي يجعلها خيارًا جيدًا لمرضى السكري، والأشخاص الذين يرغبون بالحفاظ على وزن مثالي، ويتم عملها بإضافة الكينوا إلى سلطة الفاصولياء السوداء، وتناولها مع وجبة خفيفة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المقالي؛ حيث يمكن إعداد وجبة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة عبر قلي مزيج من البطاطا والمكرونة والبروكولي والفطر والبازلاء، وإضافة بعض الفلفل والزنجبيل المبشور الطازج.