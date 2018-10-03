” الجدعان ” : تحويل 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني

الرياض(صدى):

صرح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي، فقد تم تحويل مبلغ المنحة اليوم الأربعاء الموافق 23 محرم 1440هـ (3 أكتوبر 2018م).

وأكد معاليه أن هذه المنحة وما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي، تأتي استمراراً وتنفيذاً لسياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في دعم الأشقاء في الجمهورية اليمنية، وحرصها على تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية بما يعود بالنفع على الشعب اليمني الشقيق وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أن هذه الودائع ستسهم في تقوية المركز المالي للبنك المركزي اليمني، وتخفيف الضغوط على الريال اليمني، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرفه، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق.