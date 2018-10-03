مليشيا الحوثي تقتل شابا بطريقة مروعة لانتقاده لهم

فهمي محمد(صدى):

انتقد الشاب اليمني محمد العليبي، مليشيا الحوثي الإيرانية، عبر بث مباشر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ؛ ليشتعل غضب الحوثيين ضده.

وأقدمت مجموعة من الحوثيين بملاحقته وإطلاق النار على قدمه، وعلى إثرها قاموا باقتياده إلى جهة مجهولة، حيث تعرض للتعذيب وتلقى إبرة في جسده، أدت إلى إصابته بالشلل وفشل في وظائف جسمه الحيوية حتى تُوفي.

ومن جانبه، زعم أحد قيادات الحوثيين، أن محمد أصيب بسبب خلاف شخصي مع الحوثي، فيما أكد أحد الأشخاص أن الشاب أخبره قبل وفاته بأن الحوثيين تتبعوه إلى المستشفى، وقاموا بحقنه بإبرة عطلت وظائف الكلى والبنكرياس، ومنعته من الأكل والشرب.