بورشة تعيد طرح سيارتها ماكان 2019 في باريس

باريس(صدى):

أستغلت بورشة فرصة معرض باريس الدولي للسيارات لعرض سيارتها ماكان 2019 التي قدمتها الشركة في الفترة الأخيرة وبالتحديد في يوليو وتعرض السيارة في أوروبا للمرة الأولى في المعارض حيث تتوفر بمحرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني وبما ينتج 242 حصان بالاضافة الي 370 نيوتن متر وينقل القوة للعجلات ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض من 7 سرعات .

ووفق هذه المواصفات فالسيارة قادرة على التسارع في 6.7 ثانية وقادرة على الوصول الى سرعة قصوى 225 كم في الساعة.

وقدمت السيارة في ألمانيا بسعر 58.763 ألف يورو وقدمتها الشركة بالعديد من المزايا القياسية التي تشمل مصابيح أمامية LED بالاضافة الي انذار لمنع سرقة السيارة وتوفير التسخين في الزجاج الأمامي شاشة 10.9 بوصة لنظام الترفيه في السيارة.

كما زودت السيارة بنظام للمساعدة في التعامل مع الطرق المزدحمة وعجلة قيادة رياضية ومثبت سرعة قابل للتكيف وقامت الشركة بالفعل بالبدء في انتاج السيارة في الفترة الأخيرة في مصنعها في البلد الأم ألمانيا.