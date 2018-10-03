القبض على 4 أشخاص لممارسة الجنس مع قاصر داخل قاعدة عسكرية

واشنطن(صدى):

فتحت البحرية الأمريكية، تحقيقًا في جريمة ممارسة الجنس الجماعي من قبل 4 عناصر من أفرادها مع فتاة قاصر داخل قاعدة عسكرية محصنة؛ حيث يواجهون أحكام حبس مشددة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم فرع المحيط الهادي في البحرية الأمريكية، كوري باركر، إن واقعة الجنس لم تشهد أي اغتصاب كما لم يجر التبليغ عن استخدام العنف، لكن القانون الأمريكي يعاقب على ممارسة الجنس مع قاصر حتى وإن جرى ذلك بشكل رضائي.

ويتراوح عمر الفتاة بين 12 و16 عامًا؛ فيما تشمل التهم ممارسة الجنس الجماعي مع فتاة قاصر، بالإضافة إلى التقاط صور وتسجيل فيديو وبسبب هذه الخطوة يواجه عنصران من البحرية تهمة إنتاج محتوى إباحي للأطفال.