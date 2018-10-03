زيارة مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية لنزلاء دار التوجيه الاجتماعي بالطائف

الطائف(صدى):

أقامت دار التوجيه الاجتماعي صباح الثلاثاء الموافق 22 / 1 / 1440 وضمن برامجها لهذا العام زيارة لطلابها لمركز الامير سعود الفيصللأبحاث الحياة الفطرية.

وشاهد الابناء فلما وثائقيا عن المركز ودوره في المحافظة على بعض الحيوانات التي يخشى انقراضها كالنمر العربي والمها وطيور الحبارى ومشاهدة عرض للفهود الافريقيةوالوشق والاسود الافريقية.

كما تناول الابناء الافطار بالمركز وتجولوا مع المشرف بالمركز الاستاذ عبدالعزيز القثامي بسيارة المركز على المحمية ومشاهدة الحيوانات على الطبيعه مما أضفى السرور على محيا الابناء.

داعين الله ان يحفظ ولاة امرنا ويجزيهم خير الجزاء على ما توليه من اهتمام للحفاظ على الحياة الفطرية.