هجوم عنيف على كاني ويست بسبب ” قبعة ترامب “

أماني الغامدي(صدى):

أثارت تصريحات جديدة أطلقها كاني ويست، مغني الراب وزوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والتى يدعم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إستياء عدد كبير من الفنانين الأمريكيين حيث وصفته الفنانة لانا ديل بأن شخصيته قريبة من شخصية الرئيس متابعه : لا مجال لأوهام العظمة والقضايا المتطرفة والنرجسية عندما نتحدث عن رئيس يقود الولايات المتحدة .

وغرد الممثل كريس إيفانز ” ما من شيء أكثر جنونا من مناقشة شخص لا يعرف التاريخ ولا يقرأ الكتب ويري قصر نظره نقطة قوة ” في إشارة إلى ويست .

وكان ويست قد نشر صورة له على موقع ” إنستجرام ” ، وهو يرتدي قبعة كتب عليها ” اجعل أمريكا عظيمة مجددا ” ، في إشارة إلى شعار ترامب في حملته الانتخابية قائلاً ” لن نحتاج بعد الآن إلى مصادر خارجية. نبني مصانعنا في أمريكا ونخلق المزيد من الوظائف. سنوفر فرص عمل لمن يطلق سراحهم من السجون ، سنلغي المرسوم الثالث عشر ” .

من ناحية أخرى ، أثنى ترامب على ويست عبر تويتر، قائلا: “مثل كثيرين لا أتابع برنامج (ساتارداي نايت لايف)، إذ لم يعد مضحكا ولا سحر فيه. إنه عبارة عن إعلان سياسي للديمقراطيين. إن وضع ويست للقبعة بعد الحلقة كان رائعا” “.