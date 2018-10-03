الكشف عن عدد أحكام دعاوى عضل الفتيات خلال 3 أعوام

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن عدد الأحكام الصادرة في دعاوى عضل الفتيات المنظورة في محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الاستئناف بالمملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية 1439هـ، 1438هـ، 1437هـ.

وبلغت الأحكام 1233 حكمًا؛ فيما خلت منطقتا الجوف وحائل من أي دعاوى عضل خلال عامَي 1437هـ، و1438هـ على التوالي؛ بينما تصدّرت منطقة مكة المكرّمة قائمة الأحكام الصادرة في دعاوى العضل خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ووصل عدد الأحكام بها 522 حكمًا، تلتها منطقة الرياض بعدد 254 حكمًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 157 حكمًا، فيما أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة القصيم عدد 100 حكم خلال الفترة، بينما جاءت منطقة المدينة المنوّرة في المرتبة الخامسة بـ 90 حكمًا تلتها منطقة جازان بـ 35 حكمًا، ثم منطقة عسير بـ 26 حكمًا، في حين أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة تبوك 15 حكمًا في دعاوى عضل.

وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر أن ” العضل ” هو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها وكذلك نكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته لشخص على أن يزوجه موليته، أو إجبار المرأة على ما لا تريده في النكاح، أحوال لا يتهاون فيها أصحاب الفضيلة القضاة، لافتةً إلى أن إجمالي الأحكام الصادرة خلال السنوات الثلاثة الماضية خير دليل على عناية القضاة بهذه الحالة.