التعليم: المدارس التي بها مسابح ولا يوجد بها خطة أمن سيتم إغلاقها

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة التعليم تعميم توعدت فيه المدارس التي بها مسابح ولا يوجد بها خطة أمن وسلامة، معتمدة بالإعلاق فورًا لحين وجود خطة أمن وسلامة معتمدة.

وقالت الوزارة بالتعميم: ” يجب التقيد والالتزام بمعايير الجودة واتخاذ إجراءات السلامة، وعدم التساهل بها عند تنفيذ البرامج والفعاليات الموجهة للطلاب والطالبات ” .

يُذكر أن إدارات التعليم بحصر عاجل لجميع المسابح الموجودة في جميع المدارس الحكومية والأهلية، وترفع بذلك عاجلاً خلال أسبوعين من تاريخه للإدارة العامة للأمن والسلامة.