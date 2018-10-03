التعليم: المدارس التي بها مسابح ولا يوجد بها خطة أمن سيتم إغلاقها
أصدرت وزارة التعليم تعميم توعدت فيه المدارس التي بها مسابح ولا يوجد بها خطة أمن وسلامة، معتمدة بالإعلاق فورًا لحين وجود خطة أمن وسلامة معتمدة.
وقالت الوزارة بالتعميم: ” يجب التقيد والالتزام بمعايير الجودة واتخاذ إجراءات السلامة، وعدم التساهل بها عند تنفيذ البرامج والفعاليات الموجهة للطلاب والطالبات ” .
يُذكر أن إدارات التعليم بحصر عاجل لجميع المسابح الموجودة في جميع المدارس الحكومية والأهلية، وترفع بذلك عاجلاً خلال أسبوعين من تاريخه للإدارة العامة للأمن والسلامة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35043 ] نشر منذ 25 دقيقة
حلول متأخرة كاالعادة
ولكن أفضل من ولاشيء🤗