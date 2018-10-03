” العدل ” تدعو 196 مرشحة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحات للتعيين على الوظائف النسائية (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى) بالمرتبة الثامنة، للحاصلات على درجة الماجستير، التي أعلنت في وقت سابق .

وأكدت الوزارة الانتهاء من إجراءات الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، ومن ثم الإعلان عن أسماء المرشحات وعددهن 196 مرشحة.

ودعت الوزارة المتقدمات إلى الدخول على موقعها على شبكة الإنترنت، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين خلال مدة أسبوع، مؤكدة أنه من لم تراجع خلال تلك المدة يعد ذلك عدولا منها عن التعيين.

وتأتي تلك الوظائف انطلاقا من حرص وتوجيهات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية لما لها من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.