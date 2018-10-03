رجل يعذب زوجته حتى الموت ليمنعها من زيارة أهلها

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري تجرد من إنسانيته على تعذيب زوجته حتى الموت؛ بسبب خلافات عائلية منعها فيها من التردد على منزل عائلتها.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، بدأت الخلافات العائلية بينهما منذ عام بسبب سوء سلوك شقيق الزوجة، ليقرر الزوج ذات مرة بعد خلاف معها منعها من زيارة عائلتها نهائيًا.

وبعد مرور أيام علمت الزوجة أنه تم إلقاء القبض على شقيقها فى قضية سرقة فطلبت الزوجة الذهاب لعائلتها فرفض، وعقب عدة أيام علمت الزوجة أن والدتها تُعانى من مرض شديد فطلبت منه الذهاب للاطمئنان على والدتها وأنها ستعود بعد الاطمئنان عليها فرفض الزوج مرة آخرى.

ليتخذ الزوج بعد ذلك قرار تعذيب زوجته، حيث أحضر آلة بلاستيكي ” خرطوم مياه ” وبدأ يتعدى عليها بالضرب لتصاب الزوجة بجروح متعددة في الجسم، ولم يكتفِ بذاك بل أحضر عصا خشبية وبدأ يضربها على رأسها حتى حدث لها نزيف دموي في تجويف الجمجمة.

كما قام بضربها على أقدامها لتكسيحها حتى لا تعارضه في الخروج حتى أحدث لها تهتك في الأوعية الدموية في القدم، وكسور مختلفة في أنحاء الجسم؛ مما أسفر في الأخير عن وفاتها متأثرة بجراحها.

وحكمت المحكمة بمعاقبة الزوج بالإعدام شنقًا، فى اتهامه بقتل زوجته بعد تعذيبها، بسبب خلافات عائلية بينهم.