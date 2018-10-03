بالفيديو.. ” أحمد مكي ” يتلقى تهديدا بسبب مسلسل ” الكبير “

أماني الغامدي(صدى):

أكد الفنان المصري أحمد مكي، أنه تلقى تهديدًا يطالبه بعمل الجزء السادس من مسلسل ” الكبير ” الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في مواسمه السابقة.

وأوضح ” مكي ” أن صيغة التهديد: ” كلمتين أغلى من الياقوت..الجزء السادس أو تموت ” ، لافتًا إلى أنه لا يرغب في عمل جزء سادس من المسلسل بدافع من الإجبار، لأن المسلسل سيعجز في هذه الحالة عن إثارة مشاعر المشاهدين.

وأشار الفنان المصري إلى أن والدته أيضًا تطالبه بعمل المسلسل، وهو لا يرى ضرورة لوجود جزء جديد كل عام، ويفكر بأن يكون ” الكبير ” شبيهًا بمسلسل Friends.

وعلى جانب آخر، قال ” مكي ” أنه يعتزم إعادة كتابة سيناريو احتفظ به منذ سنوات طويلة، كتبه بعد فيلم ” الحاسة السابعة ” .