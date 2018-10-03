إدارة موهوبات الطائف تنفذ ورشة تعريفية بمنصة شمس

بدرية المالكي (صدى):

نفذت إدارة الموهوبات بإشراف ومتابعة مديرة الإدارة غالية العتيبي ورشة تدريبية للتعريف بمنصة شمس, حيث قدمت المدربة معلمة الرعاية أمل العوفي خلال الورشة شرح المحتوى الرقمي, وطريقة رفع ونشر الموارد التعليمية نظريًا وتطبيقيًا لمنسوبات الإدارة, بهدف الإلمام بألية رفع الموارد التعليمية على السحابة تمهيدًا لرفعها على المنصة.

جدير بالذكر أن منصة شمس تعمل على تحقيق شراكات مع المؤسسات الدولية والعربية الرائدة لإنشاء المحتوى والمستودعات الرقمية، وعمليات ترجمة الموارد التعليمية المفتوحة وإنشاء محتوى تعليمي عالي الجودة باللغة العربية, بالإضافة إلى فتح المجال أمام أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والطلاب في المملكة العربية السعودية لإثراء المحتوى عبر عملية محددة جيدًا لضمان الجودة. ​​.​