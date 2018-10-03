بالفيديو .. ” العبد القادر ” يكشف المؤشرات الأولية لأسباب حريق ” ناتبت “

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق مكافحة الحوادث بالهيئة الملكية للجبيل وينبع من السيطرة على حريق مصنع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية ” ناتبت ” والذى أسفر عن حالة وفاة وإصابة 11 شخصا معظمهم خرجوا من المستشفى والباقي يتلقى العلاج وبصحة جيدة.

من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن العبد القادر المتحدث الرسمي للهيئة في تصريح تليفزيوني له أن تقييم الحادث ومعرفة أسبابه يحتاج إلى كثير من الوقت والدراسات مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية تبين أن أسباب اندلاع الحريق يعود لأعمال صناعية فنية داخل المصنع.

وأضاف أن المصانع العملاقة معرضة لهذه الحوادث تحت ظروف معينة مؤكداً أن فرق الحماية بالهيئة يتابع على مدار الساعة قياس معدلات تلوث الهواء والماء وحتى مستوى الضجيج والقراءات الأخيرة تؤكد أن تلك القياسات تقارب المستوى القياسي المتعارف عليه .