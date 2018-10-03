تعليم الطائف يتابع اختبارات قياس مستوى تحصيل الطلاب والطالبات المرحلي

بدرية المالكي (صدى):

انطلقت اليوم الأربعاء الموافق ٢٣ من شهر محرم اختبارات قياس مستوى تحصيل الطلاب والطالبات المرحلي، والتي تهدف إلى قياس مخرجات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من خلال قياس درجة كفاية الطلبة في امتلاك المهارات والمعارف الأساسية.

وجاءت الاختبارات لطلاب وطالبات الصف الأول متوسط و الصف الأول ثانوي في المدارس المتوسطة والثانوية بجميع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بناءً على ماورد في الإصدار السادس من منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي، بمتابعة مساعدي مدير عام التعليم للشؤون التعليمية، ومديري إدارة الإشراف التربوي وأخصائي تقويم الإدارة ، ومكاتب التعليم ” بنين / بنات ” .

وقد زار المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي اليوم متوسطة عبدالله بن رواحة وثانوية الطائف للمتابعة والإشراف على اختبار تفعيل مؤشر القياس المرحلي لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحضور رئيس الشؤون التعليمية بمكتب الغرب.

فيما ثمن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي جهود إداراته في الإعداد والتفعيل والمتابعة ، والتي تمثلت في الإعداد للاختبارات من خلال تكوين الفرق ، وإعداد خطة العمل ، و نماذج أسئلة الاختبار ونماذج الإجابة ، إضافة إلى خطط المتابعة الميدانية، متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق وتحقيق مستويات عالية في الاختبارات المطبقة.