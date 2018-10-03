سفارة المملكة: لا يوجد سعوديون بين ضحايا الزلزال والتسونامي بإندونيسيا

جاكرتا(صدى):

أعلنت سفارة المملكة في إندونيسيا اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد سعوديون بين ضحايا الزلزال والتسونامي اللذين ضربا إندونيسيا الجمعة الماضي.

وفي ذات السياق، قال ويليام رامبانجيلاي، مدير الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث الطبيعية، أن الحصيلة ارتفعت إلى 1374 قتيلاً و113 جريحًا.

يُذكر أن حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي بإندونيسيا قد ارتفعت إلى نحو 1407 قتلى، وما زالت هناك جثث عالقة تحت الأنقاض، لم يتم تحديد أعدادها حتى الآن.