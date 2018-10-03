بالفيديو.. شجاعة طفلة في مواجهة لصوص سرقوا حقيبة أموال والدها

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شجاعة طفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام في الفلبين في مواجهة 3 لصوص مسلحين سرقوا حقيبة أموال من والدها.

وأوضح الفيديو، الفتاة الصغيرة وهي تقاوم اللصوص المسلحين ببسالة؛ وتمسكت بحقيبة والدها فأخذوا يضربونها لتتركها لتتساقط منها الأموال؛ فيتركوها ويلوذوا بالفرار خوفًا من أن يتم القبض عليهم.

وقضت الفتاة إثر الواقعة، ليلتين في المستشفى حيث عانت من صعوبة في التنفس وبعض الإصابات الخفيفة نتيجة مقاومتها للمسلحين؛ فيما قالت: ” سوف أمسكهم في المرة القادمة. ”