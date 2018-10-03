بالفيديو.. شجاعة طفلة في مواجهة لصوص سرقوا حقيبة أموال والدها
أظهر مقطع فيديو، شجاعة طفلة تبلغ من العمر ثمانية أعوام في الفلبين في مواجهة 3 لصوص مسلحين سرقوا حقيبة أموال من والدها.
وأوضح الفيديو، الفتاة الصغيرة وهي تقاوم اللصوص المسلحين ببسالة؛ وتمسكت بحقيبة والدها فأخذوا يضربونها لتتركها لتتساقط منها الأموال؛ فيتركوها ويلوذوا بالفرار خوفًا من أن يتم القبض عليهم.
وقضت الفتاة إثر الواقعة، ليلتين في المستشفى حيث عانت من صعوبة في التنفس وبعض الإصابات الخفيفة نتيجة مقاومتها للمسلحين؛ فيما قالت: ” سوف أمسكهم في المرة القادمة. ”
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35043 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يسعدها😘
قايل لكم هذا زمن النساء بلا منازع
وأنت ياعزيزي الذكر
كبر المخده
ولاتفوت النووووووومه🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4633 ] نشر منذ 47 دقيقة
الكتكوت الفصيح من البيضه يصيح-يعني بطل من يومه-