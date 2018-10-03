تعليم الطائف يحقق المركز الأول في المنافسات النهائية لمسابقة اللغة العربية

بدرية المالكي (صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المركز الثالث على مستوى المملكة، وذلك في المنافسات النهائية لمسابقة اللغة العربية التي تجريها وزارة التعليم سنويًا ممثلة في النشاط الثقافي بالوزارة .

وقد خاض الطالب أسامة الغامدي من ثانوية الملك فهد المنافسات الأولية بإدارة التعليم بالطائف، وحقق المركز الأول على مستوى الإدارة مما رشحه للدخول في نهائيات الوزارة وتحقيقه للمركز الثالث .

وكان تعليم الطائف شارك بطالبين من ثانوية هوازن في الحوارات الطلابية بالمنطقة الشرقية وهو برنامج مصاحب لبرنامج منافسات اللغة العربية المقام في المنطقة الشرقية حاليًا.

من جهته أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بهذه المشاركة وما تحقق من مركز متقدم مقدما التهنئة للطالب ومدرسته وأسرته ومثمنا جهودهم في دعم وتحفيز الطالب لتحقيق أفضل النتائج . كما وجه شكره لإدارة النشاط الطلابي ممثلا في مدير الإدارة سامي العصيمي وفريق العمل من زملائه المشرفين على المتابعة، وتهيئة كافة الظروف الملائمة للطلاب لتمثيل تعليم الطائف خير تمثيل في هذه المسابقة . متمنيا للجميع مزيدًا من الإبداع والتميز .