أكثر من 600 منسقة أمن وسلامة بتعليم مكة في اللقاء السنوي الأول

محمد السعران(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة الأمن والسلامة بقيادة مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة ناهية بنت محارب العتيبي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ٢٢_٢٣ / ١/ ١٤٤٠ ه ، اللقاء السنوي الأول للإدارة تحت عنوان ( السلامة في المدارس بيئة العمل) والذي استهدف أكثر من ٦٠٠ منسقة أمن وسلامة وذلك بهدف تدريب منسقات السلامة المدرسية على أمور السلامة، وتوضيح أهم ما يخص السلامة العامة ، مع تنفيذ خطط الإخلاء و الإطفاء و الإنقاذ داخل المنشأة التعليمية ،كما تم تفعيل دورها كعضوة سلامة داخل المدرسة ،كذلك العمل على تبادل الثقافات و الخبرات في أمور السلامة بين مدرستها و المدارس الأخرى .

فيما ناقشت العتيبي خلال اللقاء محاور متعددة اشتملت على مفهوم السلامة والصحة المدرسية من حيث توفير البيئات الآمنة خالية من مسببات الحوادث والإصابات، كذلك تناولت اتباع قواعد وأصول السلامة داخل المنشأة التعليمية وأهداف السلامة لحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل ، وأكدت على السلامة الصناعية من حيث أهمية توفر وسائل السلامة وعمل الاختبارات والكشف الدوري من قبل جهة فنية متخصصة لضمان عمل أدوات السلامة المدرسية عند الحاجة ، فيما تناولت برنامج السلامة وتضمن الوثائق والمنشورات والإعلان عن برامج السلامة والعمل على إيجاد البيئة المناسبة وتوفير المعلومات المناسبة، كما أشارت العتيبي إلى مخاطر الحريق من حيث توفر وسائل السلامة بالإضافة إلى توعية العاملين على استخدام التجهيزات ، والمنشآت الصناعية وكيفية المحافظة عليها من المخاطر والحرائق ، وتناولت باللقاء المخاطر الميكانيكية وكل مايتعرض له العنصر البشري في مكان العمل من المخاطر المحيطة به ، مُبينة أهم الطرق المستخدمة كوقاية من المخاطر الميكانيكية ، وتوفير الوقاية الكاملة من الخطر المخصص لتلافيه ، كما عرجت على كيفية تجنب وقوع الحوادث والإصابات من الآلات والعدد اليدوية ، مُضيفة كيف تكون اشتراطات السلامة والأمان بالورش الميكانيكية

واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع المنسقات تم خلاله طرح الكثير من الاستفسارات التي وضعت لها الحلول من قبل منفذة البرنامج .

كما شكرت في ختام اللقاء المنسقات على حُسن الاستماع والحضور من أجل تحقيق السلامة داخل أروقة المدرسة.