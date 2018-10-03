بالفيديو.. موقف طريف بين الأمير سلطان بن سلمان وأحد معلميه

علي القحطاني(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن موقف طريف بين رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، والمُعلم حمد الورهي، أحد أعضاء السلك التعليمي في معهد العاصمة النموذجي بالرياض الذي أشرف على تعليمه.

وقام الأمير سلطان بن سلمان بزيارة لمعلمه في منزله؛ حيث قال خلالها: ” عاصرناك سنين ولم نجد منك إلا الأدب والأخلاق والكل يحبك وهذه شهادتي لله. ”

وسأل معلمه قائلًا: ” أظن أنت من الجيل الأخير الموجود لمعهد العاصمة، كم صار عمرك.. تقريبًا؟ ” ليرد عليه الورهي: ” مثل أبوك ”

، ليمزح مع سلطان بن سلمان: ” صغير يعني.. والله مشتاقلك. ”