كشف تفاصيل إعدام ” داعش ” لامرأة مختطفة من مدينة السويداء

دمشق(صدى):

قام تنظيم ” داعش ” الإرهابي بإعدام امرأة مختطفة من مدينة ” السويداء ” رميًا بالرصاص؛ حيث كانت ضمن مجموعة فتيات من أبناء مدينة السويداء جنوب سوريا، وتم اختطافها مع أُخريات في 25 شهر يوليو من العام الجاري.

حيث هدد تنظيم ” داعش ” بإعدام بقية المختطفين والمختطفات لديه، خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام إذا لم يستجب النظام السوري والروس لطلبيه، بإيقاف عمليته العسكرية في بادية الصفا، وإطلاق سراح مختطفات التنظيم السجينات لدى النظام، كشرطين له، في مقابل إطلاق ” داعش ” سراح مختطفات السويداء.

وتم تنفيذ عملية الإعدام بعد ساعات من بيان لجنة التفاوض، التي قررت فيه الانسحاب من مهام التفاوض مع تنظيم ” داعش ” الإرهابي حول المختطفين.

وعن تفاصيل ما حدث، كان من المقرر الإفراج عن مختطفات السويداء بعدما أطلق ” رجال الكرامة ” رهائن البدو الذين تم اعتقالهم بعد هجوم ” داعش ” على ريف السويداء على أمل مبادلتهن، لكن ما جرى أن رهائن البدو عادوا لذويهم، فيما أعدم التنظيم الفتاة.

وذكرت مصادر محلية، أن مشايخ السويداء، قاموا باعتقال عشرات النساء والرجال الذين هم على صلة باختطاف فتيات السويداء، حيث اعترف 4 منهم خلال الشهر الماضي بارتباطهم بالنظامين السوري والإيراني، فيما أطلقوا سراح بعضهم بعد تثبيت براءتهم.

يُذكر أن التنظيم قتل نحو 200 مدني في هجماته على ريف السويداء في يوليو الماضي، إضافة لاختطافه نحو 30 مدنيًا معظمهم من الأطفال والنساء؛ وذلك بعد انسحاب الجيش السوري من بعض المناطق هناك وسحب السلاح من أهاليها.