مركز التميز بتعليم مكة يستهدف تدريب قرابة 90 مرشحا ومرشحة

محمد السعران(صدى):

أطلق مركز التميز بتعليم مكة المكرمة ورش معايير جائزة حمدان بن راشد آلِ مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها ٢١ والتي تستهدف ” الطالب المتميز -المعلم المتميز -المدرسة المتميزة ” .

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ: محمد مهدي الحارثي؛ خلال حضوره الورشة التدريبية لفئة ” المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة” – على أهمية المشاركة في جوائز التميز الوطنية والإقليمية واستشعار ما لمكة من مكانة في هذا الشأن يشهد به القاصي والداني، جاء ذلك بحضور قرابة ٣٠ قائداً وقائدةً ممن حصلوا على وسام الاعتماد المدرسي المكي.

كما شدد المدير العام على ضرورة مشاركة المدارس التي فازت بجوائز التميز والتأكيد على قادة تلك المدارس بما يحقق التكامل بين مخرجات مشروع الاعتماد المدرسي المكي ومدخلات جوائز التميز الوطنية والإقليمية وأن تكون المشاركة ليس فقط لتحقيق معايير الجائزة بل لتكون مكة أولاً ويبقى اسم مكة حاضراً في جميع المسابقات .

تجدر الإشارة أن الورشة استهدفت يوم أمس ” فئة الطالب المتميز ” لتدريب جيل المستقبل على معايير الجائزة والتي حضرها ١٦ طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية.

وقد ذكر مدير مركز التميز الدكتور: عدنان الشهري أن حضور المدير العام للتعليم يُعد حافزاً قوياً للتنافس وتحقيق التكامل بين المدخلات والمخرجات في العملية التعليمية داعياً للجميع بدوام التوفيق وسداد الخطى والفال المتميز في جميع جوائز التميز.