” التجارة ” تحذر من الوقوع ضحية لوعود الاستثمار في العملات الرقمية
حذرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، من الانجراف خلف ما يروَّج من وعود بتحقيق ثراء سريع عند الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية.
وأوضحت ” الوزارة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك: ” يعرضك لعمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.
وكانت ” التجارة والاستثمار ” قد أكدت أن العملات الرقمية الافتراضية لا تُعدُّ عملة معتمدة داخل السعودية، كما حذرت من مواقع إلكترونية تروج للتعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية.
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