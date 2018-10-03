” التجارة ” تحذر من الوقوع ضحية لوعود الاستثمار في العملات الرقمية

عادل الحربي(صدى):

حذرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، من الانجراف خلف ما يروَّج من وعود بتحقيق ثراء سريع عند الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية.

وأوضحت ” الوزارة ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك: ” يعرضك لعمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.

وكانت ” التجارة والاستثمار ” قد أكدت أن العملات الرقمية الافتراضية لا تُعدُّ عملة معتمدة داخل السعودية، كما حذرت من مواقع إلكترونية تروج للتعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية.