الكشف عن أسماء الشركات المتنافسة على تشغيل ” حساب المواطن “

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أسماء الشركات التي تتنافس على مشروع تشغيل وإدارة برنامج حساب المواطن.

وأوضحت أن الشركات هي: شركة العلم لأمن المعلومات وشركة الاتصالات السعودية وشركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة تكامل لخدمة الأعمال القابضة وشركة تمكين للتقنيات وشركة رواد الإسناد ومعهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة.

يذكر أن برنامج حساب المواطن اختار عدة شركات مؤهلة للمنافسة، بعد إحالة تشغيل وإدارة البرنامج للقطاع الخاص، على أن تتنافس الشركات المؤهلة ويتم اختيار إحداها.