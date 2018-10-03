اكتشفي سبب زيادة أوزان النساء بعد الزواج عن الرجال

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسات طبية ، أن 82% من الازواج يكتسبون المزيد من الوزن فى أول 5 سنوات بالوزن حوالى 5 إلى 10 كيلوجرامات ، مُشيرين أن النساء هن الأكثر عرضة لهذه الزيادة عن الرجال.

وأكدت الدراسات ، أن تعرض الكثير من النساء بعد الزواج لزيادة فى الوزن، يتسبب فى إصابتهن بالاكتئاب والاستسلام لهذه الزيادة، وعدم الرغبة فى التخلص منها، وتبدأ المشكلة فى التفاقم بداية من زيادة بسيطة فى الوزن حتى الوصول للسمنة المفرطة.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية لزيادة أوزان النساء بعد الزواج، ومنها:

-التعرض للتغيرات الهرمونية بعد الزواج، من أهم الأسباب المؤدية لزيادة الون، وذلك يرجع إلى تغير نمط الحياة اليومية .

-إصابة النساء بالامبالاة، أي عدم الرغبة في ارتداء الملابس الجيدة، والاهتمام بالذات، فعند التعرض لهذا الاهمال تصاب الكثيرات بعدم الرغبة في اتخاذ زيادة الوزن فى عين الاعتبار.

-قلة عدد ساعات النوم، من أهم الأسباب المؤدية لزيادة الوزن، ولذا نظمى نومك تسعدى بوزن مثالى.

-إذ تزوجتى بعد سن الثلاثين فهذا يقلل فرصة نزول الوزن الزائد، لأن نسبة حرق الدهون تقل.

-التعرض للضغط العصبى والنفسى من أهم الأسباب المودية لزيادة الوزن.

-الحمل يتسبب فى زيادة الوزن، وليست المشكلة فى الحمل، ولكن المشكلة فى ما بعد الولادة، وهى عدم الرغبة فى اتباع نظام غذائى يخلصك من الوزن الزائد.