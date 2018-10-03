أخطر إمرأة في العالم

واشنطن(صدى):

إذا كنت تبحث في الإنترنت عن هذه الشخصيات الشهيرة فأنت على وشك الوقوع في براثن الفيروسات والروابط المشبوهه .. هذا ما كشفت عنه شركة مكافي للأمن الإلكترونى التى حذرت من البحث عن أسماء بعينها كان أخطرها على الإطلاق الممثلة وعارضة الأزياء الأسترالية روبي روز .

وقالت الشركة في بيان لها أمس الثلاثاء أن روبي أخطر شخصية مشهورة في عمليات البحث بينما جاءت كريستين كافالاري في المرتبة الثانية، وكانت الممثلات ماريون كوتيار وليندا كارتر وروز بيرن بين أكثر خمسة مشاهير خطرة في عمليات على الإنترنت .

وصرح جاري ديفيس المتحدث باسم شركة مكافي بأن روز (32 عاما) هي الشخصية المشهورة رقم 12 التي تتوج بهذا اللقب قائلا ً ” تأكد أنك تبحث في الإنترنت بأمان ” .