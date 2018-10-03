التحقيق في فصل موظف بالطائف بسبب إجازة اليوم الوطني

عبدالعزيز القثامي(صدى):

صدرَ قرار بفصل أحد الموظفين نهائيًا من إحدى المؤسسات الخاصة؛ بسبب استمتاعه بإجازة اليوم الوطني المُمددة ” الإثنين ” الماضي؛ حيث طالبَ مكتب العمل بمحافظة الطائف ممثلًا في ” التسوية الودية ” بحضور مالك المؤسسة.

ومن جانبه، أكد الموظف إن قرار الفصل الذي صدرَ بحقه تعسفي ودون سابق إنذار، مضيفًأ: ” لم أتغيب يوماً عن دوامي بفرع المؤسسة، وكنت أستمتع بإجازاتي نظاميًا، إلا أنه في إجازة اليوم الوطني ” الأحد ” أخبرنا عبر ” الواتساب ” أنا وبقية الموظفين بالموافقة على أن تشملنا الإجازة وفقاً للأمر الملكي بذلك. ”

وتابع: ” وبالفعل تم ذلك؛ ما دعاني للسؤال عن يوم الإثنين الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، بتمديد إجازة اليوم الوطني، حينها طُلب مني الحضور عصر يوم الإثنين، وعند حضوري ولقائي به، قال لي: ” احتفل براحتك ” مُطالباً إياي تسليم ما لديّ من عهدة ومفاتيح ومتعلقات خاصّة بالمكتب دون أي حوارٍ كان معه ممتثلاً لما طلبه ومستجيبًا. ”

وأضاف: ” بعد خروجي من المكتب فُوجئت برسالة جوال نصية تصلني من مكتب التأمينات، مفادها:عزيزي المشترك نفيدكم بأنه تم استبعادكم من قبل (مؤسسة…………) بتاريخ (24 / 09 / 2018م) بسبب استقالة “، لافتًا إلى أنه لم يتقدم بذلك على الإطلاق، وأنَ على مالك المؤسسة إثبات ذلك رسميًا؛ مؤكدًا أن الفصل كان بسبب إجازة اليوم الوطني المُمددة ” الإثنين ” وليس بسبب الاستقالة، كما يدعي مالك المؤسسة، وأن لديه ما يثبت صحة كلامه.