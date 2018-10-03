بأمر ” الداخلية ” كاميرات مراقبة على الطرق لمحاصرة الجرائم
تناقش وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة النقل أهمية الإسراع في نشر الكاميرات على الطرق والأماكن العامة ومرافق ووسائل النقل لاستخدام التقنية في مواجهة الجرائم وحفظ الأمن في المجتمع .
ووفقاً لمصادر مطلعة فقد أن طلبت ” الداخلية ” وضع خطة عاجلة لتركيب الكاميرات ضمن متطلبات ومواصفات وشروط جميع مشاريع النقل الجديدة أو التي قيد الإنشاء ، و تضمينها في عقود التشغيل والصيانة، سواء في داخل المدن أم خارجها ونقل بياناتها إلى الجهات الأمنية .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35043 ] نشر منذ 21 دقيقة
وهذا ماتكلمت عنه
طيلة السنتين الماضية
لأثبات الجرائم والحد من السطو والخطف
حتى التحرش
الله يديم علينا نعمةالأمن والأمان
شكر خاص لوزير الداخلية😘