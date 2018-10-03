بأمر ” الداخلية ” كاميرات مراقبة على الطرق لمحاصرة الجرائم

حمود العنزي(صدى):

تناقش وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة النقل أهمية الإسراع في نشر الكاميرات على الطرق والأماكن العامة ومرافق ووسائل النقل لاستخدام التقنية في مواجهة الجرائم وحفظ الأمن في المجتمع .

ووفقاً لمصادر مطلعة فقد أن طلبت ” الداخلية ” وضع خطة عاجلة لتركيب الكاميرات ضمن متطلبات ومواصفات وشروط جميع مشاريع النقل الجديدة أو التي قيد الإنشاء ، و تضمينها في عقود التشغيل والصيانة، سواء في داخل المدن أم خارجها ونقل بياناتها إلى الجهات الأمنية .