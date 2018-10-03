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بأمر ” الداخلية ” كاميرات مراقبة على الطرق لمحاصرة الجرائم

بأمر ” الداخلية ” كاميرات مراقبة على الطرق لمحاصرة الجرائم
حمود العنزي(صدى):

تناقش وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة النقل أهمية الإسراع في نشر الكاميرات على الطرق والأماكن العامة ومرافق ووسائل النقل لاستخدام التقنية في مواجهة الجرائم وحفظ الأمن في المجتمع .

ووفقاً لمصادر مطلعة فقد أن طلبت ” الداخلية ” وضع خطة عاجلة لتركيب الكاميرات ضمن متطلبات ومواصفات وشروط جميع مشاريع النقل الجديدة أو التي قيد الإنشاء ، و تضمينها في عقود التشغيل والصيانة، سواء في داخل المدن أم خارجها ونقل بياناتها إلى الجهات الأمنية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 35043 ] نشر منذ 21 دقيقة

وهذا ماتكلمت عنه
طيلة السنتين الماضية
لأثبات الجرائم والحد من السطو والخطف
حتى التحرش
الله يديم علينا نعمةالأمن والأمان
شكر خاص لوزير الداخلية😘

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