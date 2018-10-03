ترامب في المرتبة الـ 156 بين أشهر أثرياء أمريكا

واشنطن(صدى):

أصبحت ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدر الآن بحوالي 3,7 مليار دولار، بعد تراجعها بسبب تباطوء سوق العقارات فى نيويورك الذى أدى إلى خفض قيمة أملاك له في مسقط رأسه لا سيما ترامب تاور.

وتراجعت قيمة أملاك عقارية لترامب مثل مار-ا-لاغو، النادى الواقع على شاطيء البحر في بالم بيتش بولاية فلوريدا؛ حيث أنه في إطار ترشيحه للرئاسة الأمريكية قدم ترامب هبة بقيمة سبعة ملايين دولار لحملته ومنح قرضًا بحوالي 48 مليون دولار اعتبرت المجلة أنه لن يسترده.

ووصل ” ترامب ” إلى المرتبة 156 حاليًت؛ فيما حل مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس أولا حيث زادت ثروته من 76 إلى 81 مليار دولار خلال سنة؛ حيث يتصدر اللائحة للسنة الـ23 على التوالي، لكن فى المقابل تغيرت لائحة الأثرياء الذين يصنفون خلفه.

وفي السياق نفسه، لم يعد المستثمر وارن بافيت، يحتل المرتبة الثانية التى صنف فيها مؤسس موقع المبيعات على الإنترنت ” أمازون ” جيف بيزوس بعدما أصبحت ثروته تقدر بحوالى 67 مليار دولار؛ حيث أصبح وارن بافيت فى المرتبة الثالثة الآن رغم أن ثروته زادت 3,5 مليار دولار خلال سنة لتصل إلى 65,5 مليار دولار.