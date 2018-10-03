‎مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يقدم خدمة الرعاية الصحية لـ 40 طفل في منازلهم

محمد السعران(صدى):

‎قدم مستشفى الولادة والأطفال بتبوك ممثلا بقسم الرعاية الصحية المنزلية خلال العام الماضي الخدمة الصحية والوقائية لـ 40 مستفيد من الأطفال المرضى في منازلهم من خلال نخبة من الأطباء والفنين وأخصائيي العلاج الطبيعي والأخصائيين الاجتماعيين وأخصائيي التغذية ، ‎ونفذ المستشفى خلال العام الماضي 898 زيارة للمرضى الأطفال في منازلهم وتم إجراء 498 جلسة علاج طبيعي , كما قدم المستشفى 25 جهاز طبي مابين أجهزة فحص السكر وأسرة طبية وأجهزة شفط سوائل وأجهزة بخار وقياس أكسجين كما تم تقديم 600 ملزمة طبية ما بين قساطر تغذية وقساطر بولية ومفارش طبية وقطن طبي وأقنعة بخار وأشرطة فحص سكر كما تم صرف 4750 مستحضر غذائي , وذلك يأتي من منطلق حرص مستشفى الولادة والأطفال بتبوك على توفير الرعاية الصحية للأطفال المرضى في منازلهم لتعزيز شعورهم بالأمان والراحة والدعم وحصولهم على الرعاية في محيط العائلة دون الحاجة لوجودهم في المستشفى أو المركز الصحي وتلبية احتياجات الرعاية الصحية اللازمة لهم من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية .