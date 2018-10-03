مدرب سيسكا: حتي الدقيقة الأخيرة لم يصدق اللاعبين فوزهم على بطل أوروبا

نواف السالم(صدى):

صرح فيكتور غونتشارينكو، المدير الفني لسيسكا موسكو الروسي، بأن فريقه خرج بهذه النتيجة لأنه دافع بشكل طيب للغاية وكان شجاعًا وشرسًا في الهجوم.

وذلك عقب الانتصار التاريخي للفريق بهدف نظيف على ريال مدريد الإسباني؛ في ثاني جولات دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال ” فيكتور ” : ” دفاعنا بشكل طيب جدًا، قدمنا أداء طيبًا في الدفاع وتحلينا بالشجاعة والشراسة في الهجوم، كما أن الهدف المبكر الذي سجلناه زاد من الضغوط على المنافس ” .

وتابع: ” حتى الدقيقة الأخيرة لم يصدق لاعبوه بأنهم سيفوزوا على بطل أوروبا، الفريق الذي يمكنه صناعة الفرص في أي وقت ” .

وأوضح ” فيكتور ” أن قلة الخبرة جعلت أداء الفريق يتراجع كثيرًا في نهاية النصف الأول، وهي الفترة التي صنع خلالها الفريق الملكي أهدافًا كثيرة.

وأضاف: ” انتصار اليوم أعاد إلى ذهني الانتصار التاريخي والمفاجئ الذي حققه في 2012 عندما كان يقود باتي بوريسوف البيلاروسي على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (3-1) ” .

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب ” لوجنيكي ” بالعاصمة موسكو ضمن المجموعة السابعة.